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NEWSru.co.il :: В мире9 апреля 2022 г., 16:31

Космический корабль, на борту которого находится израильский астронавт, пристыковался к МКС

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Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится второй в истории израильский астронавт Эйтан Стива, пристыковался к Международной космической станции с опозданием на 44 минуты из-за возникшей неисправности.


8 апреля с космодрома на мысе Канаверал стартовала миссия AX-1, в состав которой входит 62-летний израильтянин Эйтан Стива. Кроме него, на борту космического корабля находятся опытный американский астронавт Майкл Лопес-Алегрия (командир миссии), американский предприниматель Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пэти.

Полковник ВВС запаса Эйтан Стива был боевым летчиком на протяжении 43 лет. После демобилизации основал фонд Vital Capital Fund, занимающийся финансированием и реализацией проектов в развивающихся странах. Стива также является одним из основателей "Фонда Рамона" и входит в совет управляющих.

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