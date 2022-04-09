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NEWSru.co.il :: В мире9 апреля 2022 г., 15:45

Омбудсмен Украины: российские военные убивают и пытают представителей прессы

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Омбудсмен Украины: российские военные убивают и пытают представителей прессы

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские военные убивают и пытают представителей прессы, сообщает УНИАН.

По словам Денисовой, появилась новая информация об обстоятельствах гибели литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе.

"Он попал в плен к рашистам, которые впоследствии его расстреляли. Тело режиссера оккупанты выбросили на улицу. Его жена, рискуя жизнью, вывезла тело из блокированного города и привезла в Литву. Истинная причина гибели режиссера раньше не озвучивалась ради ее безопасности", - рассказала Денисова.


Кроме того, омбудсмен сообщила, что от рук российских военных погиб журналист, писатель, волонтер, член Национального союза журналистов Украины и Национального союза писателей Украины Евгений Баль.

Она напомнила, что 78-летнего мужчину 18 марта российские военные захватили у него дома – в Мелекино под Мариуполем.

"Поводом для задержания якоы стали "компрометирующие" фото вместе с украинскими военными. Через три дня его отпустили с жестокими побоями. 2 апреля Евгений Баль ушел из жизни. Его смерть стала следствием пыток, которым подвергли журналиста-ветерана российские оккупанты", - подчеркнула Денисова.

Уполномоченная подчеркнула, что убийства и пытки журналистов являются грубым нарушением Гаагских конвенций и деклараций, Женевской конвенции о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ней и Конвенции о законах и обычаях войны на суше, устанавливающих гарантии безопасности для журналистов.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", – призвала она.

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// NEWSru.co.il // В мире // 03 апреля 2022
В Мариуполе в результате обстрела погиб режиссер и ученый Мантас Кведаравичюс

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