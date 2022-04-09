Генштаб ВСУ: "На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбиты семь атак россиян"
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в субботу, 9 апреля, опубликовал очередную сводку о положении дел на фронтах и ходе боевых действий.
По данным генштаба ВСУ, российские войска продолжают готовиться к наступлению на востоке Украины, чтобы установить контроль над территориями Донецкой и Луганской областей.
На Северском направлении россияне восстанавливают боеспособность и перебрасывают подразделения на территорию Донецкой и Луганской областей.
На Слобожанском направлении российские войска продолжают интенсивные обстрелы и частичную блокаду Харькова. На территории Белгородской области российские военные развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.
По данным генштаба Украины, ВСУ отбили наступление российских сил в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка.
В Донецком направлении россияне сосредоточили усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.
"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника. Группировкой воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки были поражены четыре воздушных. цели: два вертолета, один БПЛА и одна крылатая ракета", - сообщают в генштабе Украины.
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