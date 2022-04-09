Генштаб ВСУ: "На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбиты семь атак россиян"

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в субботу, 9 апреля, опубликовал очередную сводку о положении дел на фронтах и ходе боевых действий.

По данным генштаба ВСУ, российские войска продолжают готовиться к наступлению на востоке Украины, чтобы установить контроль над территориями Донецкой и Луганской областей.

На Северском направлении россияне восстанавливают боеспособность и перебрасывают подразделения на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении российские войска продолжают интенсивные обстрелы и частичную блокаду Харькова. На территории Белгородской области российские военные развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.

По данным генштаба Украины, ВСУ отбили наступление российских сил в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка.

В Донецком направлении россияне сосредоточили усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.

"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника. Группировкой воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки были поражены четыре воздушных. цели: два вертолета, один БПЛА и одна крылатая ракета", - сообщают в генштабе Украины.