Глава Луганской областной администрации призвал местных жителей немедленно эвакуироваться

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призвал местных жителей немедленно эвакуироваться и сообщил, что в регионе уже есть погибшие.

По его словам, российские военные усиливают обстрелы в этом районе, что ставит под угрозу жизни гражданского населения. По мнению Гайдая, Россия мобилизует силы для наступления.

Он сообщил, что треть населения все еще остается в городах и селах по всему региону. По информации Гайдая, одна женщина погибла в Северодонецке, четыре человека ранены в Рубежном; в Лисичанске бушуют пожары.

"В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов. В Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина", - написал он в своем Facebook.