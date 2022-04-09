Украина и Россия в третий раз обменялись пленными, сообщает УНИАН со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук.

"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы вызволили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", - написала она.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в субботу, 9 апреля, сообщала об освобождении 14 российских моряков с гражданского судна "Азов-Конкорд." Возможно, их и обменяли на 14 украинских гражданских лиц, отмечает ВВС.

Вечером Москалькова также сообщила об "обмене дальнобойщиками".

"Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси", - написала она.