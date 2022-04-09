Житель Петербурга "дискредитировал армию", процитировав Путина

Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Артура Дмитриева, признав его виновным по статье о дискредитации российской армии, сообщает "Медуза".

7 апреля Дмитриева задержали, когда он устроил одиночный пикет против войны. В руках у протестующего был лист бумаги с неточной цитатой из речи президента РФ Владимира Путина о Великой Отечественной войне: "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы".

После задержания Артур Дмитриев провел ночь в отделе полиции. Суд рассмотрел административный протокол в отношении петербуржца вечером 8 апреля.