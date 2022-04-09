По данным ООН, с начала войны Украину покинули 4,4 млн человек

Масштабные обстрелы украинских городов спровоцировали крупнейший с времен Второй Мировой войны наплыв беженцев в Европу: с начала российского вторжения 24 февраля Украину покинули 4,4 млн человек, приводит ВВС новые данные Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

90 процентов уехавших – женщины и дети, мужчинам призывного возраста не разрешается покидать страну.

7,1 млн человек считаются внутренне перемещенными лицами: они остались в стране, но были вынуждены уехать из собственного дома.

Всего были вынуждены бежать в поисках безопасности 11,4 млн человек (бежали за границу или остались в Украине).

У каждой второй перемещенной семьи есть дети.

Большинство беженцев направилось в Польшу (свыше 2,6 млн), Румынию (более 670 тысяч) и Молдавию (более 405 тысяч). После чего, как уточняют в UNHCR, многие отправились дальше на Запад.

До войны в Украине проживало более 37 млн человек (не считая аннексированного Крыма и территорий, находящихся под контролем самопровозглашенных ДНР и ЛНР).