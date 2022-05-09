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NEWSru.co.il :: В мире9 мая 2022 г., 21:12

Впервые за последние 59 лет королева Елизавета II пропустит церемонию открытия парламента

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Впервые за последние 59 лет королева Елизавета II пропустит церемонию открытия парламента

Королева Елизавета II не будет присутствовать на церемонии открытия парламента впервые за последние 59 лет. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

"Королева продолжает испытывать проблемы с передвижением и, проконсультировавшись со своими врачами, неохотно решила, что она не будет присутствовать завтра на официальном открытии парламента", - говорится в сообщении.

На церемонии открытия сессии законодательного органа Великобритании обычно монарх зачитывает планы правительства. 10 мая речь Елизаветы II зачитает принц Уэльский.


Британские СМИ отмечают, что за все время правления Елизавета II дважды пропускала церемонию открытия парламента - в 1959 году и 1963 году, когда она была беременна.

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