Президентские выборы на Филиппинах, фаворит – сын диктатора Маркоса

На Филиппинах проходят 9 мая президентские выборы. Правом голоса обладают более 67 миллионов человек. Как ожидается, явка будет высокой – у многих избирательных участков люди скопились еще до их открытия.

Все опросы общественного мнения предрекают победу уже в первом туре Фердинанду Маркосу-младшему, сыну свергнутого в 1986 году диктатора. 64-летний политик, известный под прозвищем Бонгбонг, должен получить около 55% голосов.

Лени Робредо, которая в 2016 году обошла Маркоса на 0,5% на выборах вице-президента, сейчас отстает от него на 30%. Она – сторонница либерального пути развития. Отметим, что нынешний глава государства Родриго Дутерте в выборах не участвует – срок его правления ограничен конституцией.