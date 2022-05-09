В Варшаве совершено нападение на российского посла

Российский посол в Польше Сергей Андреев подвергся 9 мая нападению во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Посла, его жену и сопровождавших их дипломатов облили красной краской.

Как сообщает агентство ТАСС, Андреев прибыл на кладбище на машине с российским флагом. Его встретили участники манифестации в поддержку Украины.

"После выхода из машины его окружила агрессивно настроенная толпа, которая ранее собралась в этом мемориальном месте с украинскими флагами, облитыми красной краской простынями и антироссийскими лозунгами. Полиции в этот момент на площади не было", - заявляет ТАСС.

Посол сообщил, что не пострадал, и заявил о необходимости разобраться. Он также намерен выступить с формальным протестом. По его словам, дипломатическая миссия по просьбе польской стороны отказалась от проведения более широкого мероприятия, чтобы не обострять ситуацию.