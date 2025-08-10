x
Мир

Минобороны РФ объявило о перехвате 121 БПЛА, атакован НПЗ, погибший в Саратовской области

время публикации: 10 августа 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 08:33
Investigative Committee of Moscow via AP

Министерство обороны РФ сообщает, что с вечера 9 августа до утра 10 августа российскими ПВО был перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Сколько БПЛА не удалось перехватить, не сказано.

В сообщении минобороны РФ говорится о перехватах БПЛА над территорией Краснодарского и Ставропольского краев, над территорией Крыма, над территорией Брянской, Белгородской, Воронежской, Саратовской, Калужской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Орловской и Тверской областей, а также над акваторией Азовского моря.

Сообщается, что один человек погиб в результате падения БПЛА в Саратовской области. По данным СМИ, был атакован Саратовский НПЗ. Также российские СМИ уведомляют, что обломки дрона упали рядом с железнодорожными путями на Кубани, возник пожар.

