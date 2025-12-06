В порту Хайфы пресечена контрабанда табака на 19 млн шекелей

Следователи полиции Израиля и налогового управления задержали пять человек по подозрению в контрабанде табака в особо крупных размерах.

Задержания были произведены после перехвата в порту Хайфы контейнера с оберточной пленкой, в котором был спрятан груз табака на общую сумму 19 миллионов шекелей.

Все задержанные – жители севера страны, двое – в возрасте около 50 лет, трое – в возрасте 20-30 лет.

Согласно правоохранительным органам, это крупнейшая партия контрабандного табака, перехваченная за последние годы.