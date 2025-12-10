Израиль и Боливия объявили о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами. На церемонии в Вашингтоне министры иностранных дел – Гидон Саар от Израиля и Фернандо Армайо от Боливии – подписали соглашение о возобновлении связей. В мероприятии принял участие также министр финансов и экономики Боливии Хосе Габриэль Эспиноза.

В документе отмечается, что стороны "стремятся к восстановлению полноформатных дипломатических отношений, дружбы и сотрудничества между государствами". Отдельно оговорено, что послы будут назначены в ближайшее время, что позволит привести отношения к обычному межгосударственному уровню.

На следующий день после избрания президента Боливии Родриго Паса в октябре, министр иностранных дел Саар провел с ним беседу, одну из первых внешнеполитических бесед Паса после его победы на выборах. Во время разговора министр Саар заявил, что Израиль стремится открыть новую страницу и полностью восстановить дипломатические связи между двумя странами. Избранный президент Пас сообщил, то планирует заново открыть Боливию для мира и международного сотрудничества и возобновлению отношений с Израилем.

В ноябре гендиректор МИДа Эден Бар-Таль, по поручению министра иностранных дел, представлял Израиль на инаугурации президента Паса в Боливии. В начале месяца Боливия объявила об отмене визового режима для граждан Израиля. В ходе интенсивных переговоров последних недель министерства иностранных дел двух стран согласовали текст соглашения и совместного заявления, которое ожидается к публикации завтра.

В последние двадцать лет Боливией правила ультралевая партия MAS. После ее прихода к власти отношения между Израилем и Боливией ухудшались до полного разрыва в 2009 году на фоне операции "Литой свинец". Параллельно Боливия усиливала связи с Ираном. С тех пор официальных отношений между странами не было, за исключением короткого периода в 2019 году, когда они были восстановлены на время работы переходного правительства после отставки президента Моралеса. После вступления в должность нового правительства отношения снова были заморожены, а в октябре 2023 года вновь официально разорваны.

У Боливии есть долгая история теплых отношений с Израилем и еврейским народом. Страна открыла свои двери бежавшим от Холокоста евреям и проголосовала за создание государства Израиль на Генассамблее ООН в 1947 году. Боливия была одной из первых стран, признавших Израиль.