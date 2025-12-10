x
10 декабря 2025
Мир

В Австралии детям до 16 лет заблокировали доступ к соцсетям: вступил в силу новый закон

Соцсети
Австралия
время публикации: 10 декабря 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 07:46
В Австралии детям до 16 лет заблокировали доступ к соцсетям: вступил в силу новый закон
AP Photo/Rick Rycroft

Миллионы детей и подростков в Австралии лишились доступа к своим аккаунтам в социальных сетях после вступления в силу нового закона, ограничивающего пользование такими платформами до достижения 16-летнего возраста.

Речь идет о прецедентном законодательстве, цель которого – защитить несовершеннолетних от затягивающих алгоритмов, кибербуллинга и сексуальных преследований.

Под действие ограничений попали крупнейшие сервисы: Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, X (бывший Twitter), Reddit и другие популярные площадки.

Австралия стала первой страной в мире, которая ввела столь жесткий возрастной порог для соцсетей на национальном уровне. Власти заявляют, что шаг направлен на охрану психического здоровья молодежи.

Критики предупреждают о рисках ухода несовершеннолетних в менее контролируемые, "серые" онлайн-зоны и обхода блокировок через VPN и фиктивные данные. Очевидно и то, что подростка лишение доступа к соцсетям может приводить к тяжелому стрессу.

