Боливия восстановит дипломатические отношения с Израилем

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар провел телефонную беседу с новоизбранным президентом Боливии Родриго Пасомом Перейрой и поздравил его с победой на выборах. Израильский политик призвал к восстановлению дипломатических отношений двух стран.

Как сообщает канцелярия Саара, Пас сообщил, что намерен открыть Боливию, в том числе – восстановить отношения с Израилем.

Напомним, что дипломатические отношения были прерваны в 2009 году из-за операции "Литой свинец", восстановлены в 2019 и вновь прерваны в 2023 году после начала войны "Железные мечи".

19 октября Пас, кандидат от правоцентристской Христианско-демократической партии и сын бывшего президента Хайме Паса Саморы, одержал победу во втором туре выборов, набрав 55% голосов избирателей. Он одержал верх над представителем правой партии "Свобода и демократия" Хорхе Керогой.

В течение почти двух десятилетий у власти в Боливии находилась партия "Движение к социализму", которая оставила страну в крайне тяжелом экономическом положении. Боливия, обладающая крупнейшими в мире запасами лития, является одной из беднейших стран Латинской Америки.