Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1386-й день войны. "Уничтожены израильские РЛС"

Минобороны РФ 10 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Рыжевка, Алексеевка, Андреевка, Бунякино, Новая Сечь и Кучеровка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Старица, Полковая Никитовка, Вильча и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери противника составили до 230 военнослужащих, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две радиолокационные станции RADA производства Израиля, четыре склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка, Ковшаровка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль BATT UМG производства США, 12 пикапов и шесть складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Миньковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 20 автомобилей, пять складов материальных средств и склад горючего. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Шевченко, Доброполье, Белицкое, Родинское, Торское, Гришино, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Противник потерял до 420 военнослужащих и четыре пикапа. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Горькое, Терноватое, Косовцево, Варваровка, Доброполье, Новониколаевка и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Разумовка Запорожской области, Томарино и Понятовка Херсонской области. Уничтожено более 40 военнослужащих, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

Отметим, что, по судя по ежедневным сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 53 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 101513 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26478 танков и других боевых бронированных машин, 1628 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31830 орудий полевой артиллерии и минометов, 48761 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 153200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).