10 декабря 2025
Мир

Обрушение жилых домов в Марокко, множество погибших

Марокко
время публикации: 10 декабря 2025 г., 11:41 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 11:44
Обрушение жилых домов в Марокко, множество погибших
AP Photo/Abdeljalil Bounhar

По меньшей мере 19 человек погибли и 16 пострадали в марокканском городе Фес в ночь на 10 декабря при обрушении двух четырехэтажных жилых домов.

Как сообщается, в зданиях, расположенных в районе "аль-Мустакбаль", проживали восемь семей.

Согласно заявлению местных властей, после получения информации об инциденте на место были направлены спасатели, медики и полиция, немедленно начавшие поисково-спасательную операцию.

Пострадавшие были доставлены в университетскую больницу города. Работы будут вестись круглосуточно, поскольку под завалами могут находиться люди.

