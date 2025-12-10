Обрушение жилых домов в Марокко, множество погибших

По меньшей мере 19 человек погибли и 16 пострадали в марокканском городе Фес в ночь на 10 декабря при обрушении двух четырехэтажных жилых домов.

Как сообщается, в зданиях, расположенных в районе "аль-Мустакбаль", проживали восемь семей.

Согласно заявлению местных властей, после получения информации об инциденте на место были направлены спасатели, медики и полиция, немедленно начавшие поисково-спасательную операцию.

Пострадавшие были доставлены в университетскую больницу города. Работы будут вестись круглосуточно, поскольку под завалами могут находиться люди.