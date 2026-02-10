ВСУ: ночью перехвачены 110 из 125 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбиты шесть беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 10 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине 125 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 110 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 13 ударных БПЛА в шести локациях, а также падения фрагментов в двух локациях. Причинен значительный ущерб в Одесской и Запорожской областях, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 10 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены шесть украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Белгородской, Астраханской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.