Банк Израиля не разрешил ипотеки на 40 лет

Банк Израиля опубликовал на этой неделе пакет директив под общим заголовком "Ограничения на предоставление жилищных кредитов"

В частности, временное разрешение о повышении размера кредита на любые цели под залог имеющегося жилья с 50% до 70% от стоимости жилья станет постоянным. Вместе с тем, установлено, что, если кредит превышает 50% от стоимости актива, максимальная сумма кредита будет ограничена 200 тысячами шекелей.

Для победителей жилищных лотерей потолок стоимости актива для расчета уровня финансирования увеличен с 1,8 миллиона до 2,1 миллиона шекелей, что увеличивает максимальный размер ипотечной ссуды с 1,35 миллиона до 1,575 миллиона шекелей.

Вместе с тем, победитель лотереи должен предоставить собственный капитал в размере не менее 100 тысяч шекелей, так что нельзя профинансировать всю сумму покупки посредством ипотеки.

Еще одна директива Банка Израиля меняет способ расчета соотношения ежемесячного платежа к доходу домохозяйства. Общая сумма платежей по жилищным кредитам не должна превышать 50% от дохода. При этом случаю, когда доля платежа превышает 40% от дохода, банки должны включать в число высокорисковых.

Не менее трети ипотечной ссуды должна быть под фиксированный процент. Соответственно, под переменный процент можно взять не более двух третьих ссуды.

Банк Израиля отклонил инициативы по увеличению максимального срока ипотечной ссуды до 40 лет, постановив, что он не должен превышать 30 лет.

Также в пакет директив включены ограничения на выдачу промежуточных жилищных кредитов и ужесточены требования к собственному капиталу банков в связи с ипотечной деятельностью.