Планируется выступление "доверенного лица Путина" космонавта Юрчихина в планетарии Нетании

Российский космонавт Федор Юрчихин выступит в планетарии Нетании с бесплатной лекцией на русском языке с переводом на иврит: судя по логотипам на афише этого мероприятия, оно проходит при поддержке муниципалитета Нетании, Израильского космического агентства ISA, министерства науки и технологии, собственно планетария и других официальных организаций.

И все в этом мероприятии замечательно – за исключением того факта, что Федор Юрчихин, действительно опытный космонавт-испытатель, который провел на орбите вокруг Земли 670 дней и совершил девять выходов в открытый космос – еще и крайне неоднозначная фигура, задействованная российской пропагандой в "решении задач, связанных с проведением СВО": именно так российские СМИ представляют этого человека и его участие в пропаганде войны против Украины.

Он нередко посещает оккупированные Россией территории – например, о его визите в Запорожскую область можно почитать здесь. Президент России Владимир Путин, в список доверенных лиц которого Федор Юрчихин был внесен в 2024 году, неоднократно заявлял, как высоко он ценит ветеранов ракетно-космической отрасли. Список доверенных лиц, напомним, был необходим Путину для президентских выборов – на которых он ожидаемо победил в марте 2024 года, получив свой пятый президентский срок.

"Несколько дней назад получила сообщение, что в нетанийском планетарии на следующей неделе планируется выступление российского космонавта, – поделилась соосновательница организации "Израильские друзья Украины" Анна Жарова. – Сначала решила, что это ошибка. Что речь о старой истории 2023 года, когда мы добились отмены его выступления. Но нет, как говорится, "наша песня хороша – начинай сначала" Оказалось, что Федор Юрчихин, доверенное лицо Путина с 2024 года, снова получает трибуну. В израильском городе. В 2026 году. На четвертый год войны!"

"Самое грустное в этой истории, что даже влиятельные люди в городе разводят руками и говорят, что встреча инициирована депутатом горсовета, – пишет Жарова далее. – То есть это не "ошибка администратора". Это осознанное решение!"

Анна написала обращение в муниципалитет и к руководству планетария от имени организации "Израильские друзья Украины" с требованием отменить мероприятие. "Уже в 2023 году общественность в Израиле, и особенно в среде выходцев из стран бывшего СССР, крайне резко отреагировала на попытки проводить мероприятия с официальными представителями или лицами, напрямую связанными с российским режимом, в то время как Россия ведет кровопролитную агрессивную войну против Украины, – сказано в этом обращении. – Тогда же прозвучало четкое общественное требование не предоставлять трибуну структурам, связанным со страной-агрессором. Если раньше можно было ссылаться на недостаток осведомленности или неполное понимание степени идентификации участников с механизмами власти и пропаганды, то сегодня уже нельзя прятаться за такой аргумент".

"Сегодня ситуация значительно тяжелее: согласно открытым источникам, в 2024 году Федор Юрчихин уже был представлен как "доверенное лицо" Владимира Путина – то есть не просто как профессионал из космической сферы, а как человек, взявший на себя публичную роль, ассоциируемую с руководством Кремля, – подчеркивает обращение. – Это происходит на фоне того, что в том же году Россия продолжает массированные бомбардировки украинских городов, намеренные удары по гражданской инфраструктуре, усугубление гуманитарной катастрофы, а также ведет постоянную антиизраильскую пропаганду. Проведение торжественного мероприятия с фигурой, официально ассоциируемой с Путиным, особенно накануне четырехлетия войны, – это не "еще одно образовательное мероприятие о космосе", а крайне негативный общественный сигнал: нормализация режима, ответственного за военные преступления, презентация его представителей как легитимных и вдохновляющих гостей перед детьми и подростками в Израиле. Это острый моральный разрыв, особенно в стране, где живут беженцы из Украины, новые репатрианты, спасшиеся от войны, и семьи, которые переживают эту войну ежедневно в связи со страданиями родных и близких".

"Как образовательная структура, планетарий несет ответственность не только за качество научного содержания, которое он представляет, но и за ценностный посыл, который передается молодой аудитории. Предоставление почетной площадки человеку, связанному с российским режимом в нынешний период, может донести детям и подросткам мысль о том, что продолжающиеся военные преступления, антиизраильская деятельность и антисемитская риторика со стороны официальных российских структур – это вещи, на которые можно закрыть глаза", – указано в обращении. "Израильские друзья Украины" требуют немедленно отменить мероприятие.

Анна Жарова призвала всех, кто солидарен с этой позицией, обратиться в муниципалитет Нетании с требованием отменить встречу с "доверенным лицом Путина". Направить обращение можно онлайн на сайте муниципалитета, можно также позвонить в отдел обращений по телефону 09-8604400 (добавочный 4), или же отправить факс на номер 09-8870084.