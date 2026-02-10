"Глобс": распродав израильские акции суверенный фонд Норвегии упустил миллиард шекелей

Летом 2025 года Суверенный фонд Норвегии, крупнейший инвестиционный фонд в мире, объявил о продаже значительной части своего портфеля израильских акций в связи с войной в Газе.

Газета "Глобс", проанализировав опубликованные на прошлой неделе данные фонда о его текущих активах, пришла к выводу, что решение фонда, привело к тому, что он упустил около 30% прироста стоимости израильских акций. Фактически, фонд упустил потенциальную прибыль в размере более четверти миллиарда долларов (около 1 миллиарда шекелей).

Из 61 израильских компаний, акции которых входили в его портфель в первой половине 2025 года, после распродажи осталось только 30 компаний. При этом за последние полгода фонд не приобретал новые акции, торгующиеся на Тель-Авивской бирже.

Среди компаний, акции которых были проданы - четыре израильских банка, производитель авиационных двигателей "Маноэй Бейт-Шемеш".

Крупнейшей израильской позицией фонда сегодня является фармацевтическая компания "Тева", на долю которой приходится около 60% всего израильского портфеля фонда. Еще 7% портфеля приходятся на долю химической компании ICL. Среди других компаний – производители чипов Nova и Tower, страховые компании "Феникс", "Харэль" и "Менора", собственно Тель-Авивская фондовая биржа, компании коммерческой недвижимости "Азриэли" и BiG, сеть "Шуферсаль", энергетическая компания OPC, банк "Дисконт", производитель оптики для БПЛА Next Vision. Совокупная стоимость израильского портфеля – около 2,08 миллиарда долларов.