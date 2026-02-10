"Дело Шаарей Цедек": иерусалимские арабы подделывали больничные документы ради наркотиков

В ночь на вторник были задержаны восемь подозреваемых, жители арабских районов Иерусалима, по подозрению в подделке медицинских документов и обмане системы здравоохранения с целью получения наркотических препаратов.

Полученные наркотики подозреваемые продавали, а при помощи полученных по поддельным документам диагнозов они добивались получения социальных пособий от "Битуах Леуми". Общий объем мошенничества составил около четырех миллионов шекелей.

Следственный отдел Института национального страхования получил информацию о том, что десятки жителей Восточного Иерусалима подделывают медицинские документы из иерусалимских больниц. Эти сведения были переданы в полицию.

В течение последних нескольких месяцев велось совместное расследование, получившее название "Дело Шаарей Цедек" – по названию одной из больниц столицы. В ходе расследования удалось раскрыть организованную преступную сеть, которая действовала системно и планомерно против системы здравоохранения и "Битуах Леуми", выкачивая из государственной казны миллионы шекелей.

В частности, преступники подделывали медицинские документы, чтобы создать впечатление, что они проходят лечение в онкологических отделениях больниц, а также страдают психическими расстройствами. Эти документы они подавали в "Битуах Леуми", и таким образом получали пособия в тысячи шекелей ежемесячно.

Расследование также выявило, что подозреваемые цинично и грубо использовали систему общественного здравоохранения: с помощью тех же поддельных документов, которые они предъявляли медицинским работникам, они обманным путем получали рецепты на наркотические препараты, предназначенные для облегчения страданий тяжелобольных. Подозрение состоит в том, что они торговали этими лекарствами.

В ночь на вторник расследование перешло в открытую фазу: сотрудники полиции, бойцы пограничной полиции МАГАВ, полицейские кинологи и следователи "Битуах Леуми" провели рейды в домах подозреваемых в арабских районах Иерусалима. Были изъяты документы, связывающие их с преступлениями, а также наркотические препараты.