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Опрос AP-NORC: многие евреи в США чувствуют себя менее безопасно после 7 октября 2023 года

США
Антисемитизм
Опрос
время публикации: 10 июля 2026 г., 12:32 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 12:41
Опрос AP-NORC: многие евреи в США чувствуют себя менее безопасно после 7 октября 2023 года
AP Photo/Heather Khalifa

Многие взрослые евреи в США чувствуют себя небезопасно, особенно после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса AP-NORC.

Согласно опросу, около 30% респондентов сообщили, что они сами или члены их семей в течение последнего года сталкивались с физическим нападением, словесными оскорблениями, онлайн-травлей или порчей имущества из-за своего происхождения.

Около 60% опрошенных заявили, что предубеждение против евреев сегодня является серьезной проблемой в США.

AP отмечает, что эти настроения отражают растущее чувство уязвимости среди американских евреев на фоне ослабления двухпартийной поддержки Израиля и разногласий внутри самой еврейской общины по вопросам, связанным с войной в Газе.

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