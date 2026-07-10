"Жесткая пощечина". New York Post: в Белом доме так называют новые удары по Ирану

США готовы продолжать возобновленную военную кампанию против Ирана в течение нескольких дней или даже недель, если Тегеран продолжит атаки на суда в Ормузском проливе и за его пределами. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники в администрации США.

По данным авторов публикации Стивена Нельсона и Джоша Кристенсона, ряд представителей администрации Дональда Трампа неофициально называют новую серию ударов по Ирану "жесткой пощечиной" исламскому режиму. Это выражение, как пишет New York Post, используется в разговорах и переписке некоторыми высокопоставленными чиновниками, однако не является официальным названием операции. Официально более широкая военная кампания по-прежнему носит название "Эпическая ярость".

Источники газеты утверждают, что продолжительность ударов будет во многом зависеть от реакции Ирана. Один из собеседников, близких к Белому дому, заявил, что Трамп по-прежнему хотел бы завершения конфликта, но "если Иран стреляет по кораблям, он не будет просто сидеть и ничего не делать".

Возвращаясь с саммита NATO в Турции, Трамп заявил журналистам, что не знает, перерастет ли ситуация в полномасштабную войну, но добавил, что США "выиграли бы ее очень быстро". Он также сказал, что Иран атаковал три судна, а не два, и что американский ответ был несоразмерно более жестким: "Каждый раз, когда они ударят нас, мы ударим их в двадцать раз сильнее".

New York Post пишет, что Трамп оставляет себе широкое пространство для маневра: от продолжения ударов и новых инфраструктурных атак до возобновления переговоров с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпосланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Ранее вооруженные силы США приостановили удары по Ирану на фоне дипломатических контактов, однако готовы возобновить атаки в случае необходимости. Об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По словам собеседников телеканала, американские военные продолжают подготовку к возможным ударам в ближайшее время, но в данный момент Вашингтон "позволяет дипломатии взять инициативу в свои руки". Источники CNN утверждают, что США намеренно чередуют удары и паузы, чтобы оказать давление на Иран, но избежать неконтролируемой эскалации. По данным телеканала, экипаж авианосца Abraham Lincoln накануне загружал боеприпасы на истребители, а пилоты отрабатывали маневры в рамках подготовки к возможным новым атакам.

Американские чиновники заявили CNN, что сообщения иранских государственных СМИ о якобы уже нанесенных этой ночью новых ударах США не соответствуют действительности.

В то же время источники подчеркивают, что ситуация остается динамичной, и удары могут быть возобновлены, если Вашингтон сочтет это необходимым. По их словам, США составляют список целей, используя эту подготовку как дополнительный рычаг давления на Тегеран.

Тем временем Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло утверждения иранских государственных СМИ о том, что проход через Ормузский пролив якобы разрешен только по маршрутам, определяемым Ираном. В CENTCOM заявили, что Иран не контролирует Ормузский пролив, и отметили, что с начала мая американские силы содействовали безопасному проходу более 800 торговых судов и перевозке 380 миллионов баррелей нефти через этот ключевой международный морской коридор.

Вечером 9 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Помимо прочего обсуждалась тема Ирана. Ранее "Кан-11" сообщал, что Израиль готов атаковать Иран и ждет разрешения Трампа.