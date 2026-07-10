ЦАХАЛ ликвидировал главу группы "Нухбы", участвовавшего в атаке на Реим 7 октября 2023 года
время публикации: 10 июля 2026 г., 13:32 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 13:38
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что 9 июля на юге сектора Газы был ликвидирован Яхья Саид Мухаммад Хамдан, глава группы боевиков "Нухбы" в военном крыле террористической организации ХАМАС.
По данным армии, Хамдан участвовал в нападении на базу Реим во время резни 7 октября 2023 года.
В последнее время Хамдан пытался восстановить возможности ХАМАСа.