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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал главу группы "Нухбы", участвовавшего в атаке на Реим 7 октября 2023 года

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 июля 2026 г., 13:32 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 13:38
ЦАХАЛ ликвидировал главу группы "Нухбы", участвовавшего в атаке на базу Реим 7 октября 2023 года
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что 9 июля на юге сектора Газы был ликвидирован Яхья Саид Мухаммад Хамдан, глава группы боевиков "Нухбы" в военном крыле террористической организации ХАМАС.

По данным армии, Хамдан участвовал в нападении на базу Реим во время резни 7 октября 2023 года.

В последнее время Хамдан пытался восстановить возможности ХАМАСа.

Израиль
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