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Мир

В Белфасте предъявлены обвинения суданцу, попытавшемуся отрезать голову прохожему

Великобритания
Криминал
время публикации: 10 июня 2026 г., 13:57 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 13:59

В Северной Ирландии предъявлены обвинения в покушении на убийство с использованием холодного оружия 30-летнему выходцу из Судана Хади Алодиду, который напал с ножом на прохожего на севере Белфаста и попытался отрезать ему голову.

Названо имя пострадавшего. Это Стивен Огилви, которому за 40. В результате нападения он лишился правого глаза, а его левому глазу нанесен ущерб. Мужчина также получил ножевые ранения шеи и спины. Он находится в больнице.

В суде Алодид воспользовался услугами предоставленного ему переводчика, но отказался от адвоката. Судья Стивен Кеон отказал ему в освобождении под залог, продлив срок предварительного заключения на четыре недели.

Преступление вызвало огромный резонанс. По Белфасту прокатилась волна беспорядков, сопровождавшихся сожжением автомобилей, нападениями на полицию и на дома, где проживают иммигранты. Многим потребовалась эвакуация. Был госпитализирован 70-летний мужчина, получивший удар кирпичом по голове.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 июня 2026

Волнения в Белфасте после попытки выходца из Судана отрезать голову прохожему