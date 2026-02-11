Полиция: массовое убийство в Канаде было совершено женщиной

Глава Королевской канадской конной полиции (RCMP) Кен Флойд сообщил журналистам, что следствием по делу о массовом убийстве в Тамблер-Ридже установлена личность подозреваемой. По версии следствия, она покончила с собой. Ее имя пока не разглашается, отмечает агентство Associated Press.

Пока неясно, какова были мотивы убийцы.

Ряд СМИ сообщали, что стреляла "женщина в платье, с каштановыми волосами".

Как сообщалось ранее, 10 февраля в канадской провинции Британская Колумбия произошла одна из самых тяжелых трагедий последних лет: в результате стрельбы в Тамблер-Ридже погибли 10 человек, включая стрелявшую. Шесть погибших обнаружены в здании средней школы, еще двое – в доме, который следствие связывает с тем же инцидентом, еще один человек умер по пути в больницу.

По информации CBC, в местные больницы доставлены около 25 пострадавших, некоторые из них в тяжелом состоянии.

В Тамблер-Ридже временно закрыты как средняя, так и начальная школы.

Премьер Канады Марк Карни и премьер Британской Колумбии Дэвид Иби выразили соболезнования и пообещали поддержку семьям и муниципалитету.

Тамблер-Ридж – небольшой удаленный муниципалитет на северо-востоке Британской Колумбии (около 2400 жителей).

Информация уточняется.