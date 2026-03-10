x
10 марта 2026
последняя новость: 11:01
Мир

После разговора с Путиным Трамп анонсировал отмену санкций против "некоторых стран"

Война с Ираном
Нефть и газ
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 10 марта 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 11:08
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP; AP Photo/Evan Vucci

Администрация США рассматривает возможность отмены введенных против России нефтяных санкций, чтобы восполнить нехватку энергоносителей на мировых рынках в связи с войной на Ближнем Востоке.

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер заявил журналистам: "Мы ввели санкции против некоторых стран. Мы отменим эти санкции, пока не будет открыт Ормузский пролив". Разговор с Путиным Трамп назвал очень хорошим.

9 марта Путин провел в Кремле совещание о ситуации на мировых рынках нефти и газа. Он выразил готовность поставлять нефть государствам Азиатско-Тихоокеанского региона, Венгрии и Словакии. "Россия готова сотрудничать и с европейскими компаниями, если они обеспечат долгосрочную и стабильную совместную работу без политической конъюнктуры", – добавил он.

Отметим, что 6 марта министерство финансов США временно смягчило санкционный режим, разрешив Индии приобретать российскую нефть, которая в настоящее время находится на застрявших в море танкерах.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что 30-дневное исключение призвано поддержать бесперебойные поставки на мировой рынок и "снизить давление, вызванное попытками Ирана взять мировую энергетику в заложники".

Бессент добавил, что речь идет о сугубо краткосрочной мере, которая "не принесет ощутимой финансовой выгоды российскому правительству", поскольку распространяется исключительно на нефть, уже находящуюся в море.

