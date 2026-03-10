Трамп потребовал от Ирана разминировать Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал сообщения, что, по данным американской разведки, Иран начал минировать Ормузский пролив, чтобы сделать его непригодным для судоходства.

Трамп потребовал от Ирана немедленно разминировать пролив. "Если мины не будут немедленно обезврежены, военные последствия для Ирана будут беспрецедентными", – предупредил он.

Трамп отметил, что в случае, если все мины будут обезврежены, это "будет огромным шагом в правильном направлении".