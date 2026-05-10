Мир

Петер Мадьяр принес присягу в качестве премьер-министра Венгрии

Венгрия
время публикации: 10 мая 2026 г., 09:15 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 09:21
Петер Мадьяр принес присягу в качестве премьер-министра Венгрии
AP Photo/Denes Erdos

В парламенте Венгрии прошла церемония приведения к присяге нового премьер-министра страны – лидера партии Tizsa Петера Мадьяра. На последних парламентских выборах Tizsa получила 141 из 199 мандатов, положив конец 16-летнему правлению Виктора Орбана.

После долгого перерыва над парламентом был поднят флаг ЕС. "Я буду не править Венгрией, а служить ей", – заявил глава правительства, принимая присягу. Ранее Мадьяр заявлял, что остановит процесс выхода страны из Международного уголовного суда (МУС), инициированный его предшественником.

Ожидается, что новое правительство развернет борьбу с коррупцией, которая расцвела при Орбане, захватив и высшие эшелоны власти. Будет создано специальное управление для возвращения похищенного имущества. Власти заявляют: это принципиальный вопрос, а не сведение счетов.

