СМИ: из-за долга перед Microsoft раввинские суды Израиля могут остаться без электронных архивов

Система раввинских судов Израиля может в ближайшие дни лишиться доступа к электронной почте и архивам документов из-за долга перед Microsoft, сообщают ICE и "Едиот Ахронот".

Договор на использование почтовых сервисов не был продлен из-за накопившейся задолженности примерно в 700 тысяч шекелей, и теперь существует риск окончательного удаления учетных записей, переписки, внутренних документов, договоров и обращений граждан, говорится в публикациях.

Речь идет о системе, через которую проходят, в частности, дела о разводах, гиюрах и управлении религиозными фондами.

Сотрудники раввинских судов опасаются, что срочный переход на бесплатные почтовые сервисы вроде Gmail приведет к потере архива, накапливавшегося годами.

В марте Кнессет утвердил закон, дающий раввинским судам полномочия рассматривать гражданско-финансовые споры в качестве арбитров при условии согласия сторон.

Недавно в руководстве системы раввинских судов произошли кадровые изменения: раввин Эли Бен-Даган завершил работу на посту гендиректора, его сменил раввин Эяль Йосеф. Именно ему теперь предстоит решать кризис с угрозой блокировки и удаления аккаунтов. Раввинские суды официально ситуацию пока не комментировали.