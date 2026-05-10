В результате взрыва автомобиля в Пакистане погибли 12 полицейских

Погибшие
Пакистан
Теракт
время публикации: 10 мая 2026 г., 08:03 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 08:07
На северо-западе Пакистана, в городе Банну, в результате взрыва автомобиля погибли 12 полицейских. Высокопоставленный представитель полиции сообщил Reuters, что взрыв произошел после столкновения сил безопасности с боевиками.

Трое полицейских выжили, но получили ранения, они были доставлены в больницу.

Банну находится в провинции Хайбер-Пахтунхва, где в последние годы участились нападения вооруженных группировок на сотрудников сил безопасности.

