Арестован организатор взрыва панамского самолета в 1994 году, большинство погибших были евреями

В Венесуэле арестован гражданин этой страны ливанского происхождения Али Заки Хаджи Джалиль, который, согласно подозрениям, является организатором теракта-самоубийства, происшедшего в 1994 году на борту панамского самолета. Среди погибших были 12 евреев.

Как сообщила полиция Панамы, он был арестован 6 ноября на острове Маргарита в провинции Нуэва Эспара в ходе совместной операции правоохранительных органов Венесуэлы, Интерпола и международных агентств. Панама намерена добиваться его выдачи.

В заявлении министерства иностранных дел страны выражается обеспокоенность тем, что человек, связанный с терактом, долгие годы прожил в Венесуэле в полной безнаказанности. Еще в 1995 году США предложили за информацию о Али Заки Хаджи Джалиле вознаграждение в два миллиона долларов.

Рейс 901 авиакомпании Alas Chiricanas, на борту которого находился 21 человек, 19 июля 1994 года совершал перелет из Колона в Панаму. Вскоре после взлета самолет Embraer EMB 110 был взорван. Это стало самым крупным терактом в истории Панамы.