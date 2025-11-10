Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 52 из 67 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 71 беспилотник

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 10 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", пять зенитных ракет С-300/С-400 и 67 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 52 БПЛА, запущенных российскими военными. Сведений о перехватах ракет нет. Зафиксированы попадания 15 ударных БПЛА в девяти локациях. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 10 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 71 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Курской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Тверской, Самарской, Калужской, Ростовской, Тульской областей, над Крымом и Черным морем. Вводились ограничения на работу аэропортов. Был нанесен удар по нефтеналивному порту Туапсе. Сведения о причиненном ущербе уточняются.