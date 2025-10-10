Генштаб ВСУ: перехвачены 15 из 32 ракет, 405 из 465 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 23 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 10 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 32 ракеты (2 аэробаллистических Х-47М2 "Кинжал", 14 баллистических "Искандер-М", 12 крылатых "Искандер-К", 4 авиационных Х-59/69) и 465 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 15 ракет и 405 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 13 ракет и 60 ударных БПЛА в 19 локациях и падения фрагментов в семи локациях. Причинен значительный ущерб.

Из-за массированной воздушной атаки армии РФ в Запорожье погиб ребенок, в разных регионах десятки пострадавших. Причинен ущерб объектам электроснабжения и водоснабжения в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской, Днепропетровской областях. Пострадали Запорожская, Кировоградская, Херсонская области.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 10 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 23 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской и Брянской областей, над Черным морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются.