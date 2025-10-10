Конгресс Перу проголосовал за импичмент президента

Конгресс Перу единогласно проголосовал за начало импичмента Дины Болуарте, обвинив ее в "моральной неспособности" исполнять обязанности главы государства на фоне резкого ухудшения общественной безопасности, передает Reuters. На заседание парламентa президент не явилась.

9 октября депутаты приняли к рассмотрению четыре инициативы об отстранении Болуарте, авторы которых заявляют о провале политики по борьбе с преступностью.

Председатель Конгресса Перу Хосе Хери принес присягу в качестве президента республики. Он будет исполнять обязанности главы государства до 26 июля 2026 года.

Ситуация в сфере безопасности в Перу ухудшается второй год подряд. В марте парламент вынес вотум недоверия министру внутренних дел Хуану Хосе Сантиваньесу, в мае на фоне кризиса ушел в отставку премьер-министр Густаво Адриансен.

По данным опроса CPI, опубликованного в сентябре, работу Болуарте (ее мандат истекает в 2026 году) одобряют лишь 2,5% опрошенных.