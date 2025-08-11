Генштаб ВСУ: перехвачены 59 из 71 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 39 беспилотников, есть погибший

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 11 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 71 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО перехватили/подавили 59 БПЛА, запущенных российскими военными.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы 12 попаданий БПЛА в шести локациях и падение фрагментов БПЛА в одной локации. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 10 августа, ночью и утром 11 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 39 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской, Тульской, Нижегородской и Калужской областей, на территорией Московского региона, а также над Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области.