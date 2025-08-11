Джей-Ди Вэнс: "Ни русские, ни украинцы не будут рады соглашению"

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, что российско-украинское соглашение не удовлетворит ни одну из сторон конфликта. "США стремится к соглашению, которое станет приемлемым и для России, и для Украины", – сказал он.

"Но ни у кого не будет оснований для радости. В конечном итоге, ни русские, ни украинцы не будут рады соглашению", – признал он.

Напомним, 15 августа на Аляске пройдут переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Зеленского, посвященный урегулированию российско-украинского конфликта. Европейские страны возмущены тем, что судьба Украины решается без ее участия.

Вэнс сообщил, что администрация США готовит трехсторонний саммит с участием Зеленского, однако считает, что встреча Путина с украинским президентом должна состояться после его встречи с Дональдом Трампом.