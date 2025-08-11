x
Мир

Австралия признает палестинское государство

Палестинская администрация
Австралия
время публикации: 11 августа 2025 г., 08:50 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 09:18
Австралия признает палестинское государство
AP Photo/Dita Alangkara

Австралийский премьер-министр Энтони Албаниз заявил, что в сентябре на сессии Генеральной ассамблеи ООН Австралия признает палестинское государство. Две недели назад он заявлял, что таких планов нет.

"Совместно с международным сообществом мы будем добиваться практической реализации права на самоопределение. Наш шаг – часть координированных глобальных усилий по достижению принципа двух государств", – сказал он.

По его словам, ХАМАС не должен играть роли в будущем управлении, Газа должна быть демилитаризована, Палестинская администрация должна признать право Израиля на существование, провести обширные реформы, а также прекратить выплаты семьям террористов.

Албаниз испытывает большое давление как со стороны общественности, так и со стороны собственной партии, требующих выступить в поддержку палестинцев. Он резко осудил решение Израиля о расширении операции в секторе Газы.

