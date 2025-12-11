Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1387-й день войны. "Уничтожена израильская РЛС"

Минобороны РФ 11 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Новая Сечь и Кучеровка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, егерской, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Вильча и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери противника составили до 145 военнослужащих, автомобиль, радиолокационная станция RADA израильского производства и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Богуславка, Новоплатоновка, Куриловка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, четыре бронеавтомобиля HMMWV производства США и бронетранспортер "Senator" канадского производства, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 120 военнослужащих, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Красноярское, Светлое, Шевченко, Белицкое, Торское Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 415 военнослужащих, бронетранспортер "Viking" шведского производства, две боевые бронированные машины и три пикапа. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терноватое, Косовцево, Варваровка, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Понятовка Херсонской области. Уничтожено более 50 военнослужащих, бронетранспортер, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая две 155 мм гаубицы М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 396 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ".

Отметим, что, по судя по ежедневным сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 54 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 101909 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26495 танков и других боевых бронированных машин, 1628 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31844 орудия полевой артиллерии и минометов, 48815 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 153200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).