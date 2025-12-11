x
11 декабря 2025
|
последняя новость: 11:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2025
|
11 декабря 2025
|
последняя новость: 11:19
11 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 2 из 3 ракет, 83 из 151 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 287 беспилотников

Война в России
Война в Украине
Беспилотники
время публикации: 11 декабря 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 10:41
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 2 из 3 ракет, 83 из 151 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 287 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 11 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине три баллистические ракеты "Искандер-М" и 151 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате двух ракет и 83 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания одной ракеты и 69 ударных БПЛА в 34 локациях. Причинен значительный ущерб в Кременчуге (Полтавской области), в Одесской, Сумской и Черниговской областях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 11 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 287 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Московского региона, над территорией Брянской, Калужской, Тульской, Новгородской, Ярославской, Липецкой, Смоленской, Курской, Орловской, Воронежской, Рязанской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Были нанесены удары по химическому заводу "Аркон" в Новгороде и по нефтедобывающей платформе "Лукойла" в Каспийском море. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 декабря 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1387-й день войны