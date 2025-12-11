Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 2 из 3 ракет, 83 из 151 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 287 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 11 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине три баллистические ракеты "Искандер-М" и 151 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате двух ракет и 83 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания одной ракеты и 69 ударных БПЛА в 34 локациях. Причинен значительный ущерб в Кременчуге (Полтавской области), в Одесской, Сумской и Черниговской областях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 11 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 287 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Московского региона, над территорией Брянской, Калужской, Тульской, Новгородской, Ярославской, Липецкой, Смоленской, Курской, Орловской, Воронежской, Рязанской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Были нанесены удары по химическому заводу "Аркон" в Новгороде и по нефтедобывающей платформе "Лукойла" в Каспийском море. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.