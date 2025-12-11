x
11 декабря 2025
Мир

В Испании прекращено расследование убийства российского летчика, угнавшего в Украину вертолет

Россия
Украина
Война в Украине
Испания
время публикации: 11 декабря 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 10:52
В Испании прекращено расследование убийства российского летчика, угнавшего в Украину вертолет
Wikipedia.org. Фото: Defence Intelligence of Ukraine

Суд в испанском Вильяхойосе принял решение о приостановке расследования обстоятельств убийства в 2024 году российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в Украину российский военный вертолет.

Решение было принято еще в сентябре. Суд счел, что нет доказательной базы для возложения ответственности на конкретное лицо, будь то исполнитель или организатор. Следствие будет возобновлено, если появятся новые доказательства.

В 2023 году Кузьминов угнал Ми-8 из Курска и отправился на нем в Украину, вместе с ним на борту были еще двое членов экипажа – бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Вертолет перегнали в Харьковскую область с аэродрома в Курске 9 августа. Кирьянов и Турсунов отказались сдаваться в плен и были убиты.

Летчик, получивший вознаграждение и перебравшийся в Испанию, был застрелен. Испанские СМИ выражали уверенность, что убийство было совершено российскими спецслужбами, однако доказать этого не удалось.

