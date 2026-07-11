Атака БПЛА на суда в Таганрогском заливе, погиб матрос

Четыре судна, среди которых танкер перевозящий метанол, подверглись атаке БПЛА в Таганрогском заливе, в результате погиб матрос, сообщил губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь.

По информации Слюсаря, суда получили различные повреждения. "Угрозы разлива и течи метанола нет", – утверждает губернатор.

"В ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы", – написал Слюсарь.