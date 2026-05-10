Трамп назвал ответ Ирана "совершенно неприемлемым"

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранский ответ на американские предложения по прекращению войны его не устраивает. "Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится – совершенно неприемлемо!" – написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Ливанский телеканал "Аль-Майядин", связанный с "Хизбаллой", изложил основные пункты ответа Ирана. Согласно источникам телеканала, Тегеран потребовал снять морскую блокаду, предоставить ему свободу экспорта нефти, отменить американские санкции и разморозить иранские активы за рубежом.

Иран также настаивает на том, чтобы любое соглашение с Вашингтоном предусматривало немедленное прекращение войны с момента его объявления, включая ливанское направление.

Иран предлагает 30-дневное окно для переговоров и обсуждения деталей соглашения, а также взаимные шаги для проверки серьезности намерений обеих сторон.

Источники телеканала сообщили, что на нынешнем этапе переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут вестись в письменном формате.

The Wall Street Journal пишет, что ответ Ирана на предложение США не отвечает ключевым требованиям Вашингтона в отношении иранской ядерной программы и запасов высокообогащенного урана. По данным издания, Тегеран предлагает разбавить часть запасов урана, а остальное передать третьей стране, однако настаивает на гарантиях, что в случае срыва переговоров или выхода США из соглашения вывезенный уран будет возвращен Ирану. WSJ также сообщает, что Иран выразил готовность приостановить обогащение урана, но на срок меньше 20 лет, как того добиваются США. При этом Тегеран отказывается демонтировать свои ядерные объекты. Вопросы, касающиеся ядерной программы, Иран предлагает обсуждать в течение 30 дней после прекращения боевых действий.