Бывший сотрудник Центра "Э" российского МВД подал жалобу на избиение в полиции

Бывший начальник отделения Центра "Э" (Управления по противодействию экстремизму МВД РФ) по Ярославской области Иван Репин, арестованный по обвинениям во взяточничестве, подал заявление, в котором обвинил задержавших его полицейских в пытках. Ранее в избиении задержанных обвиняли и самого Репина.

Как сообщает правозащитная организация "Общественный вердикт", согласно заявлению, полицейские Антон Коваленко и Артем Федюкин душили Репина с помощью тряпки, а также били по голове, в результате чего он потерял сознание.

Врачи зафиксировали у него многочисленные травмы, в том числе ушибы мягких тканей головы и грудной клетки, кровоподтеки, временную потерю слуха. Репин требует, чтобы Следственный комитет РФ и Генеральная прокуратура РФ вмешались в ситуацию.

Он также считает, что ведущееся против него дело о взяточничестве напрямую связано с его участием в оперативно-розыскных мероприятиях по задержанию местного криминального авторитета, обладающего обширными связями в правоохранительных органах.

Отметим, что Коваленко и Федюкин обвиняются в избиении супружеской пары из Углича с целью получения информации об их знакомом. Сам Репин участвовал в избиении ярославского активиста Андрея Акимова, которого били по голове и подвешивали за наручники.

"Аналогичные методы применяются как к обычным гражданам, так и к сотрудникам органов, демонстрируя отсутствие различий в подходе и наличие устойчивой группы, использующей должностные полномочия для личных интересов, включая устранение неугодных свидетелей или конкурентов, в том числе по службе", – отметила адвокат Репина Ирина Бирюкова.