Переговоры Макрона и Аббаса в Париже: Франция и ПА совместно разработают палестинскую конституцию

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в Елисейском дворце переговоры с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом. Встреча была посвящена реализации принципа двух государств и плана президента США Дональда Трампа по Газе.

Было объявлено о создании совместного комитета по выработке конституции палестинского государства. "Необходимо добиться, чтобы оба государства, Израиль и Палестина, существовали ядом друг с другом в мире и безопасности", – сообщил Макрон накануне встречи.

Он заявил, что Франция и ее европейские партнеры дадут жесткий ответ на попытки Израиля частично или полностью аннексировать палестинские территории: "Насилие поселенцев достигло беспрецедентного уровня. Оно угрожает стабильности Западного берега и нарушает международное право",

Аббас поблагодарил французского лидера за признание палестинского государства. По его словам, речь идет о поворотном моменте, принесшем надежду народу, борющемуся за свободу и независимость. Он обещал осуществить реформы и в скором будущем провести президентские и парламентские выборы.

По его словам, палестинское государство, включающее в себя сектор Газы, будет демократическим и демилитаризованным, основанным на принципах прозрачности, плюрализма и верховенства закона. Он вновь осудил нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.