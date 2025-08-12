Взрыв на сталелитейном заводе в Пенсильвании, есть погибшие
время публикации: 12 августа 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 09:04
По меньшей мере два человека погибли и 10 пострадали при взрыве на сталелитейном заводе US Steel Clairton в окрестностях Питтсбурга. Названо имя одного из погибших. Это 39-летний Тимоти Квинн, отец троих детей.
На предприятии проводятся поисково-спасательные работы, причина взрыва пока не установлена. Состояние пяти из пострадавших критическое, но стабильное, остальные уже выписаны домой.
Жителям домов, расположенным в радиусе одной мили от предприятия, было предписано держать окна и двери закрытыми, чтобы избежать проникновения в дом продуктов горения. Однако впоследствии это указание отменили.