Взрыв на сталелитейном заводе в Пенсильвании, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли и 10 пострадали при взрыве на сталелитейном заводе US Steel Clairton в окрестностях Питтсбурга. Названо имя одного из погибших. Это 39-летний Тимоти Квинн, отец троих детей.

На предприятии проводятся поисково-спасательные работы, причина взрыва пока не установлена. Состояние пяти из пострадавших критическое, но стабильное, остальные уже выписаны домой.

Жителям домов, расположенным в радиусе одной мили от предприятия, было предписано держать окна и двери закрытыми, чтобы избежать проникновения в дом продуктов горения. Однако впоследствии это указание отменили.