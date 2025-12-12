x
12 декабря 2025
12 декабря 2025
12 декабря 2025
последняя новость: 17:33
12 декабря 2025
Минюст РФ включил в реестр "иноагентов" журналиста Михаила Гуревича

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов"
Министерство юстиции России обновило реестр "иностранных агентов".

В список были внесены четыре человека: Михаил Гуревич – журналист, политтехнолог, основатель интернет-издания "Утро.ру", бывший вице-президент РБК, владелец развлекательного портала Fishki.net, колумнист "Коммерсанта"; Виталий Егоров – блогер, известный под псевдонимом Zelenyikot, автор книг о космосе; Александр Коровайный – бывший депутат совета Ейского района Краснодарского края, член партии "Яблоко"; бурятский активист Доржо Дугаров.

По имеющимся сведениям, Михаил Гуревич проживает в Израиле, Александр Коровайный – в Грузии.

Мир
