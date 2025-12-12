Власти Таиланда и Камбоджи договорились о прекращении огня
время публикации: 12 декабря 2025 г., 20:36 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 20:44
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Таиланда и Камбоджи договорились о прекращении огня и возвращении к выполнению ранее достигнутого мирного соглашения.
Трамп написал в Truth Social: "Сегодня утром у меня состоялся очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда Анутином Чанвиракуном и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом по поводу крайне прискорбного возобновления их давнего конфликта. Они согласились ПРЕКРАТИТЬ все обстрелы уже с сегодняшнего вечера".
Вооруженные столкновения между двумя странами возобновились на этой неделе, спустя несколько месяцев после того, как предыдущий виток боевых действий был прекращен благодаря вмешательству Трампа.