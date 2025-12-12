Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль сотрудничать с UNRWA

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль сотрудничать с агентствами ООН, прежде всего с UNRWA.

139 стран проголосовали за эту резолюцию, 12 – против, 19 – воздержались.

Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил в ответ: "Никакая резолюция не изменит позицию Израиля. UNRWA – это организация, поддерживающая террор, ее сотрудники принимали участие в похищениях, убийствах и укрывательстве террористов. Израиль продолжит защищать своих граждан и не будет сотрудничать с организацией, которая действует против него".